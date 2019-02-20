Nevşehir'de cezaevi firarisi yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de cezaevi firarisi kişi polis tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen M.B'nin kimlik bilgilerini inceledi.

İncelemede şüphelinin, Balıkesir Bandırma ve Çorum İskilip adli makamlarınca "Hükümlü ve tutuklunun kaçması", Nevşehir adli makamlarınca "Silahlı yağma, basit yaralama, nitelikli cinsel saldırı" ve Ürgüp adli makamlarınca "Basit yaralama" suçlarından arandığı, 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.B, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda sevk edildiği mahkemece cezaevine gönderildi.

