Nevşehir’de cadde ve kaldırımlar dezenfekte yapılıyor

Nevşehir’de Dezenfekte Ve İlaçlama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Nevşehir Belediyesi salgın hastalıklara karşı aldığı tedbirler kapsamında, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, hafta sonu kent merkezindeki okulların yanı sıra, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yaya kaldırımları ve otobüs durakları ve Kapalı Pazar Yerinde koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışması yaptı.

Hafta sonu ilk olarak tüm okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapan Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun mesailerini gün boyu sürdürdü.

Ekipler, okulların ardından kentte yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerde püskürtmeli ve buharlı dezenfeksiyon makineleri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Kullandıkları, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs durakları, parklar, dinlenme alanları, yaya kaldırımları gibi tüm noktalarda ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapan ekipler, parklar içerisindeki çocuk oyun gruplarında da titiz bir çalışma gerçekleştirdi.

Hafta sonu açılacak olan Pazar öncesinde Kapalı Pazar Yeri içerisinde de ilaçlama çalışması yapan ekipler, giydikleri özel kıyafetlerle binlerce Nevşehirli vatandaşın pazar alış verişlerini yapacağı alanı dezenfekte etti.