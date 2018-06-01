Nevşehir’de bu gece davul çalınmayacak

Nevşehir’de yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı öncesinde bu gece Ramazan davulcuları vatandaşları sahura kaldırmak için davul çalmayacak.

Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir’de de gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde öğrencilerin motivasyonlarının bozulmaması ve uykularının bölünmemesi için Nevşehir Belediyesi tarafından bu gece Ramazan davulcularının davul çalmamaları kararı alındı. Kararı sosyal medya hesabından öğrenciler ve takipçileri ile paylaşan Belediye Başkanı Atilla Seçen, sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek, “Sevgili gençler sizler için Nevşehir Belediyesi olarak Ramazan davulcularımızı bu gece dinlendiriyoruz” dedi.

Başkan Seçen ayrıca sınav saatleri süresince araç sürücülerinden korna çalmamalarını isteyerek şehirde yapılacak her türlü gürültüye karşı zabıta ekiplerinin denetimde bulunacağını belirtti.