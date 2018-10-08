Nevşehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.İddiaya göre, Göre beldesinde Emrullah Tuncay, konuşmak için evine gelen A.S'yi aracına alarak boş araziye gitti. Alacak meselesinden çıkan kavgada A.S,...