Nevşehir’de bazı caddelere araç park etmek yasaklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bazı caddelere araç park edilmesi yasaklanırken sürücüler bu konuda uyarıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ali Dirikoç Bulvarı, Diriliş Meydanı, Atatürk Bulvarı, belediye ve Ziraat Bankası arası ile Borsa Kavşağı ve Ticaret Odası arasındaki yollara araç park etmek yasaklandı. Park halinde olan ve sahiplerine ulaşılamayan araçlar çekici ile kaldırılacak” ifadeleri kullanıldı.