Nevşehir'de bayramlaşma programı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valiliği ile Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma töreni, kentin siyaset, bürokrasi ve iş dünyasını bir araya getirdi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesindeki programda katılımcılar bayramlaşırken, belediye tarafından ikramda bulunuldu.

Belediye Başkanı Rasim Arı, burada yaptığı açıklamada, bayramların, millet olma bilincinin en üst seviyede yaşandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği mübarek günler olduğunu ifade etti.

Arı, "Büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirilip ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşulduğu, küslerin barışıp kırgınlıkların sona erdiği ve hasretliklerin son bulduğu bir bayramı, maneviyatına yaraşır şekilde idrak etmeye önem vermeliyiz." dedi.

Programa, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

