Nevşehir’de “Başkan Sensin” uygulaması başlıyor
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2020 değerlendirmesine yönelik düzenlemiş olduğu basın toplantısında 2021 yılında her ay kura ile belirlenecek bir kişinin 1 saatliğine belediye başkanı olacağını açıkladı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2020 değerlendirmesine yönelik düzenlemiş olduğu basın toplantısında 2021 yılında her ay kura ile belirlenecek bir kişinin 1 saatliğine belediye başkanı olacağını açıkladı.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde 2020 yılının değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Rasim Arı 2020 yılında yapılan çalışmaları anlattığı toplantıda bundan böyle de her ay kura ile belirlenecek 1 kişinin bir saatliğine belediye başkanlığı yapacağını açıkladı. Arı, “Başkan sensin projesini başlatıyoruz. Ayda 1 kişi bir saatlik belediye başkanı olacak. Kura ile çekeceğiz. Gel bakalım hadi otur neler yaparsın diyeceğiz. O bir saatte verdiği tüm talimatları yerine getireceğiz. Bir saat boyunca hukuken gerçekleştirilebilecek olan şeyleri yapacağız. Çocuklara da acayip sürprizlerimiz var. Başkan sensin projemize müracaat edecekler. İsteyen gelsin başkanlığını yapsın. Pazartesiden itibaren web sitemize hayata geçiriyoruz” dedi.
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