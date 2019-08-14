Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Nurettin Çeker (27) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Göre beldesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...

Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nurettin Çeker (27) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Göre beldesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, ağır yaralanan ve Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çeker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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