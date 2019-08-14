Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazada, ağır yaralanan ve Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çeker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Nurettin Çeker (27) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Göre beldesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazada, ağır yaralanan ve Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Çeker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.