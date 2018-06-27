Nevşehir'de baraj gölüne giren çocuk boğuldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, yüzmek için baraj gölüne giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu.

Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Kalaycık Çayı üzerindeki Doyduk Barajı'na giden Yiğit Kılıç, serinlemek için baraj gölüne girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan ve gözden kaybolan Kılıç, daha sonra arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Yiğit Kılıç, kurtarılmadı.

Kılıç'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.