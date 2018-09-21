Nevşehir'de aşure günü etkinlikleri

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından Cuma namazı çıkışında Sanayi Camisi'nde aşure dağıtıldı.

Belediye ekiplerinin kazanlar içinde cami önüne getirilen aşure, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşad Şahin tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Sanayi Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrasında dağtılan aşure Lale ve Yeni Sanayi sitesinde çalışan esnaf ve işçilere dağıtıldı.

Aşure dağıtımında, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt ile Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı da hazır bulundu.

- Derinkuyu'da aşure dağıtımı

Derinkuyu ilçesinde belediye binası önünde yapılan aşure dağıtımında, İlçe Müftüsü Selami Kurt dua etti.

Derinkuyu Kaymakamı İsmail Erdoğan ve Belediye Başkanı Ahmet Balcı, kaselere konulan aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Başkan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl muharrem ayında belediye olarak aşure dağıtım programı yaptıklarını ve programın geleneksel hale geldiğini kaydetti.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Hanifi Ok, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karadeveli, Milli Eğitim İlçe Müdürü Yücel Irmak, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

- Gülşehir'de aşure günü etkinliği

Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyünde "Ehlibeyt'i anma ve aşure günü etkinliği" düzenlendi.

Köy meydanında gerçekleştirilen programda konuşan Gülşehir Kaymakam Vekili Yiğit Yaşar Demirer, muharrem ayının dayanışma ve kaynaşma ayı olduğunu, bu ayda birlik ve beraberliğin pekiştiğini kaydetti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda vatandaşlara yemekle birlikte aşure ikram edildi.







