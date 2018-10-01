Nevşehir'de aşure dağıtıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) ile Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası tarafından düzenlen aşure dağıtım programlarına katıldı.

NTB yönetimince Zahire Pazarı'ndaki programda, İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından dua edildi.

Seçen, burada, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız ile kazanlardaki aşureleri kaselere koyarak, katılımcılara ikram etti.

Etkinliğe, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası tarafından Pazaryeri'nde düzenlenen program ise din görevlilerince Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programa katılan esnafla sohbet eden, talep ve önerileri dinleyen Seçen, daha sonra beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli ile aşure dağıttı.