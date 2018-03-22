Nevşehir'de askeri uçağın düşmesi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde F-16 tipi savaş uçağının düştüğü enkaz alanında kaza sonrası çalışmalar sürüyor.

Uçağın pilotunun şehit olduğu kazanın meydana geldiği Ovaören köyü Karabağ mevkisindeki çalışmalar, askeri yetkililerin koordinesinde yürütülüyor.

Enkaz alanına ulaşımı sağlayan köy yolu, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı, uçağın düştüğü alanda güvenlik şeridi oluşturuldu. AFAD ve sağlık ekipleri ile askeri yetkililerin dışında bölgeye girişe izin verilmiyor.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin de olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhbarın hemen ardından itfaiye ve arama kurtarma ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Nevşehir ve Aksaray arasındaki Ovaören köyü yakınlarına düşen uçağın enkazı geniş bir alana yayılmış durumda. Uçağın enkazına ve şehidimizin naaşına ulaşıldı. Ekiplerimiz bölgede titizlikle çalışıyor." dedi.