Nevşehir'de askeri uçağın düşmesi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan hava pilot üsteğmen Yasin Boy için Kapadokya Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi.

Havalimanındaki törende, şehit Boy'un Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından aprona taşındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün ettiği duanın ardından şehidin cenazesi, askeri uçakla Adana'ya gönderildi.

Törene, şehidin yakınları ile Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Muhittin Fatih Sert, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve diğer yetkililer katıldı.