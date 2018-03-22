Nevşehir'de asayiş uygulamaları

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 20 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yaptığı uygulamalarda yapılan kimlik sorgulamalarında arandıkları tespit edilen 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyettiki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

Bu arada Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda da "basit yaralama", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "karşılıksız çek düzenleme" suçlarından 3 zanlı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Y.R.Y, "basit yaralama" suçundan, T.T. de "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

"Karşılıksız çek düzenleme" suçundan gözaltına alınan C.Ö. ise serbest bırakıldı.