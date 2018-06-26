Nevşehir'de aranan 32 kişi yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada bir hafta içinde 32 kişiyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde il merkezi ve ilçelerde oy kullanmak amacıyla sandık başına giden, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi oy verme işleminin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlardan aranan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan rutin yol uygulamasında ise kimlik bilgileri kontrol edilen şahıslardan 28 şüpheli de haklarındaki arama kararı nedeniyle adliyeye sevk edildi.

"Uyuşturucu ticareti ve imalatı yapma", "hakaret", "taksirle yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından haklarında daha önce hapis cezası verilmiş olan 6 zanlı tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





