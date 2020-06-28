Nevşehir’de arabalı sinema keyfi devam ediyor
NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KORONA VİRÜS DÖNEMİNDE SİNEMAYA GİDEMEYEN VATANDAŞLAR İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN ‘ARABADA SİNEMA’ ETKİNLİĞİ “BİZİM İÇİN ŞAMPİYON” FİLMİ İLE DEVAM ETTİ. KAMYON VE TIR GARAJINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE, VATANDAŞLAR ARABALARINDAN FİLM İZLEME KEYFİNİ YAŞADI.
Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs döneminde sinemaya gidemeyen vatandaşlar için hayata geçirilen ‘Arabada Sinema’ etkinliği “Bizim İçin Şampiyon” filmi ile devam etti. Kamyon ve Tır Garajında gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar arabalarından film izleme keyfini yaşadı.
Korona virüs salgını nedeni ile uzun süredir evlerinde kalan vatandaşların güvenli bir şekilde eğlenmesini sağlayan arabada sinema etkinliğine Nevşehirliler yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşlar etkinlik alanını dakikalar öncesinden doldururken Nevşehir Belediyesi Zabıta ve güvenlik görevlileri tarafından alana alınan arabalar, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde konumlandırıldı.
Araçların etkinlik alanına girişleri sırasında vatandaşlara Nevşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sinemanın vazgeçilmezi patlamış mısır ve gazoz ikramında bulunuldu
Etkinliğe aileleriyle ve arkadaşlarıyla gelen vatandaşlar daha sonra Bektik Mahallesi’ndeki Kamyon ve Tır Garajına kurulan dev ekranlardan, “Bizim İçin Şampiyon” isimli sinema filmini izledi.
Film gösterimi öncesinde vatandaşları selamlayarak bir konuşma yapan Başkan Arı, “Sadece sanatsal faaliyetlerle gününü gün eden bir belediye başkanınız olmadığını sizler biliyorsunuz ama bilmeyenler için söylüyorum; 7 gün 24 saat ayakta olan bir belediyeniz ve bir belediye başkanı kardeşiniz var. Sizin ve şehrin hak ettiği yere gelebilmesi için her imkanını kullanan ve beraberinde ekibi ile birlikte bu şehre yeni hizmetler kazandırmak için gayretler sarf eden bir belediyeniz ve kardeşiniz var. Bizim en büyük sermayemiz bu samimiyetimiz ve kardeşliğimiz. Emin olun sizin göstermiş olduğunuz bu teveccüh, samimiyet ve bağrınıza basmanız bizim sadece omuzlarımızdaki yükümüzü biraz daha ağırlaştırıyor. Sizin sevginiz, muhabbetiniz ve güveninize layık olabilmek için bir taraftan da daha fazla çalışma motivasyonu veriyor. Elbette eksikliklerimiz, hatalarımız vardır, her şeyimiz dört dörtlük olmayabilir ama asla bilerek yanlış yapmayan bir belediyeniz ve belediye başkanınız var. Asla sizin karşınızda ne oldum delisi olmayan, Ali kıran baş kesen olmayan, ben belediye başkanıyım tavrının arkasına sığınarak insanları hor gören, küçük gören bir tavrı sergilemeyen bir belediye başkanınız var. Başındaki belediye başkanı sıfatını bir kenara koyun Rasim Arı sizsiniz siz. Sizden hiçbir farkı olmayan, sizin üzüldüklerinize üzülen, sevindiklerinize sevinen bir belediye başkanınız var. “ dedi.