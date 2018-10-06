Nevşehir'de antikacıdan hırsızlık

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, antikacıya müşteri gibi girerek hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 Romanya uyruklu tutuklandı.

Antika eşya satışı yapan Ali Rıza Kürkçü, önceki gün dükkanına müşteri gibi gelen kişilerden bazılarının kendisinden ürünlerle ilgili bilgi alırken, diğerlerinin hırsızlık yaptığını güvenlik kamerasından tespit ederek polise başvurdu.

Görüntüleri inceleyen polis, daha önce Bolu'da da benzer hırsızlıklara karıştıkları belirlenen Murat U. ile Romanyalı Vadar G.A, Amar P, Genoveva O. ve Zınca L'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların Aksaray'da bir otele giriş yaptıklarını belirleyen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ürgüp'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Amar P, Genoveva O. ve Zınca L. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Murat U. ve Vadar G.A. serbest bırakıldı.

İş yerinden çalınan eşyalar, Kürkçü'ye teslim edildi.

Kürkçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, zanlıların acele etmelerinden şüphelendiğini söyledi.

Şüphelilerin birkaç ürün alarak 500 avro verdiğini belirten Kürkçü, "Paradan şüphelendim, kabul etmedim. Üstünü verecek param yok dedim. Hareketlerinden şüphelendiğim için güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Adamlar leblebi gibi toplayıp ceplerine atmışlar, emniyetimiz çok hızlı bir şekilde çözdü. Teşekkür ediyorum." dedi.