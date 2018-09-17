NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’de Ahilik Haftası kutlamaları istişare toplantısı yapıldı.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı (NEVESOB) ile Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Ahilik Haftası kutlamaları istişare toplantısına Vali İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katıldı.



Vali Aktaş, yaptığı konuşmada, ülkeye yapılan ekonomik saldırı sürecinde esnafın üstüne düşeni yaptığını belirterek, "Ekonomik saldırılardan en çok etkilenen kesim vefakar esnaf arkadaşlarımız. Bizim her zaman esnafımızın yanında olmamız gerekiyor. Çünkü onlar gerçekten bir hırka bir lokma misali akşam evine götürecekleri bir ekmek için çalışıyor. Çok cefa çekiyorsunuz. Biz elimizden ne gelirse sizin yanınızdayız." dedi.



Milletvekili Yücel Menekşe de esnafın ahilik kültürünü çok iyi anlaması gerektiğini aktararak, "Esnaf kültürü, örf ve adetleri, esnaflığın nasıl olması gerektiği günümüze kadar ahilik kültürü ile taşınmıştır. Esnaflıkta dürüstlük, liyakat, güvenilirlik bunları Ahi Evran bir kültür olarak bizim toplumumuza yerleştirmiş. Bizim de bunun içini iyi doldurmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

NEVESOB Başkanı Pınarbaşı da ahilik kültürünü canlı tutmak için çabaladıklarını söyledi.



