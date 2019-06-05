Nevşehir'de 200 yıldır süren

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde 200 yıldır "yahni" geleneği yaşatılıyor.



Yuva köyünde Ramazan ve Kurban bayramlarında yahni yapma geleneği yaşatılmaya devam ediyor.



İmece usulü ile yapılan ve hazırlıklarına bayram arifesinde başlayan köy halkı, bayram boyunca köye gelen misafirlere yahni, pilav, çorba ve komposto ikram ediyor.



Bayramın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan ikram, bayram sonuna kadar sürüyor.



Bu yılki etkinliklere AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe de katıldı.



Menekşe yaptığı konuşmada, 200 yıllık yahni geleneğinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.



Atalarından aldıkları mirası yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Menekşe, "200 yıllık bir yahni geleneğine şahit olduk. 450 haneli Yuva köyümüzün böyle bir geleneği yaşatması, yeni nesillere aktarması bizleri memnun etti. Atalarımızdan kalan geleneklerimizin yaşatılmasını, bundan sonraki nesillere aktarılmasını bu tür etkinliklerle bizler bir miras bırakmış oluruz." dedi.



Yuva köyü muhtarı Hasan Kaymak da dedelerinden gördükleri geleneği yaşatmayı sürdürdüklerini ifade etti.



Hazırlıkların bir gün önceden başladığını anlatan Kaymak, "Sabaha karşı hazırlanıyor. Sabah namazının ardından vatandaşlar yemeğini yemeye başlıyor. Yahnimiz meşhurdur. Çorba, yahni, pilav ve komposto hazırlarız. Köy halkının yanı sıra misafirlerimize ve diğer köylerden gelen vatandaşlara ikram ederiz." diye konuştu.



Köyde yaşayan Hüsnü Öncül ise halkın birbiriyle kaynaşmasını sağlamak amacıyla 200 yıldır süren yahni geleneğini gelecek nesillere aktarmak istediklerini kaydetti.



Öncül, yemeklerin genç yaşlı, kadın erkek her kesimden aldıkları destekle pişirildiğini sözlerine ekledi.



