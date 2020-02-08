banner283

Son Dakika

Nevşehir’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Nevşehir’de Dün Akşam Saatlerinden İtibaren Yağan Yoğun Kar Yağışının Ardından İl Genelinde 20 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı.

Genel 08.02.2020, 11:19 08.02.2020, 14:08
Nevşehir’de 20 köy yolu ulaşıma kapandı
banner230

Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren yağan yoğun kar yağışının ardından il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı ile birlikte il genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler gece boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdürürken yüksek kesimlerde tipi olması nedeniyle açılan yolların yeniden kapandığı öğrenildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru açıklamasında, “Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerimiz gece boyunca çalışmalarına devam etti. Şuana kadar 20 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Ancak gün içerisinde ekiplerimiz tarafından kapalı köy yolları ulaşıma açılacak. Şuanda 9 greyder, 4 tuzlama aracı, 2 bıçaklı kamyon, 1 adet kar püskürtme aracı ile ekiplerimizin tamamı çalışıyor. Dün geceden beri ekiplerimiz 120 ton da tuz kullandı. Gece boyunca özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@