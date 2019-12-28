Nevşehir’de 112’ye 1 yılda 45 bin 408 asılsız ihbar yapıldı

Nevşehir’de 112 çağrı merkezine 2019 yılının ilk 11 ayında 73 bin 356 çağrı gelirken, bu çağrılardan 45 bin 408’inin asılsız olduğu öğrenildi.

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezine 2019 yılının ilk 11 ayında 73 bin 356 çağrı geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarların 45 bin 408’inin asılsız olduğu öğrenilirken 112 ekipleri 27 bin 948 kişiye hizmet verdi. 2019 yılının ilk 11 ayında 112 ekipleri tarafından 2 bin 232 kaza ihbarına müdahale ederken bin 178 hastaya ise yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli illere sevki gerçekleştirildi.