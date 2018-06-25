Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Çelikbaş: "Patates fiyatları 1 ay içerisinde düşecek"

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, kilosu 4 liradan satılan patates fiyatlarının bir ay içerisinde düşeceğini söyledi.

Türkiye’nin son günlerde gündemini oluşturan patates ve soğan, pazar tezgahlarında 4 lira ve 5 liradan satışa sunuluyor. Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş yaptığı açıklamada özellikle patates fiyatlarının suni fiyat artışının bir ay içerisinde düşerek normal seyrinde satılacağını söyledi. Çelikbaş, “2018 yıl patates üretimi, Adana, Hatay ve İzmir Ödemiş’te başlamış olup bir ay içerisinde de Nevşehir’de patates sökümlerine başlanacak. Nevşehir’de patates sökümlerinin başlamasının ardından suni olarak yükselen fiyatlar normal rayına inecektir. Şuanda Nevşehir’de patates depolarımızda stokta patates bulunmamaktadır” dedi.

Çelikbaş: “Vatandaşlar Merak Etmesin”

Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, vatandaşlara patates fiyatlarının bir ay içerisinde düşeceğini söyledi. Çelikbaş, ”Vatandaşlar patates ve soğanın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şikâyet ediyor. Ama dediğim gibi tüketicilerimiz merak etmesinler en geç bir ay içerisinde suni olarak yükselen patates fiyatları normal rayında seyredecektir” diye konuştu.