Nevşehir Valisi Becel’den izolasyon uyarısı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, korona virüs ile mücadele kapsamında izolasyonda olması gereken vatandaşları uyardı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs ile mücadele kapsamında izolasyonun önemini anlatırken vatandaşları tedbirlere karşı uyardı. Vali Becel yaptığı paylaşımda, “Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi ilimizde de pozitif vakalar artıyor. İzolasyonda olması gereken vatandaşlarımız dışarı çıkarak hem kendi hayatlarını hem de diğer vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Lütfen izolasyona uyalım. Gereksiz hareketlilikten kaçınalım” ifadelerine yer verdi.