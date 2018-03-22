Nevşehir Valiliğinden “toz taşınımı“ uyarısı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir kent merkezi ve ilçelerde toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün 11.00 saatlerinden gece 23.00'e kadar kent genelinde etkili olmaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuz şartlarda hava kalitesinin düşmesi, görüş mesafesinin azalması, yağış alan yerlerde ise çamur şeklinde yağış ve ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2018, 14:53