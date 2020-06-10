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Nevşehir tarihinin ilk kadın valisi atandı
NEVŞEHİR VALİLİĞİNE ÇATALCA KAYMAKAMI İNCİ SEZER BECEL ATANDI.
Genel 10.06.2020, 10:10 10.06.2020, 21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararname sonrasında Nevşehir Valiliğine Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel atandı.
Nevşehir’e Vali olarak atanan İnci Sezer Becel, 2001-2006 yıllarında Gülşehir Kaymakamı olarak görev yapmıştı.