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Nevşehir merkezli "rüşvet" operasyonu

- Gözaltına alınan zanlılardan 4 polis memuru tutuklandı

28 Aralık 2017 Perşembe 17:32
Nevşehir merkezli
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda rüşvet aldıkları ve verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Nevşehir, Aksaray, Çorum ve Kırşehir'de 19 Aralık'ta rüşvet aldıkları ve verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4'ü polis memuru 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan polis memurları R.B, R.Ç, H.A. ve C.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlılar, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

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