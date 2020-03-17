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Nevşehir, Mart ayında beyaza büründü
NEVŞEHİR’DE BU SABAH SAATLERİNDE YAĞAN KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE VATANDAŞLAR GÜNE MART KARI SÜRPRİZİYLE UYANDI.
Genel 17.03.2020, 09:29 17.03.2020, 09:41
Nevşehir’de bu sabah saatlerinde yağan kar yağışı ile birlikte vatandaşlar güne Mart karı sürpriziyle uyandı.
Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava bir süredir Nevşehir’de de etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah kenti beyaza bürüdü. Evlerinden işe gitmek için çıkan Nevşehirliler, kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışı sonrasında oldukça şaşırdıklarını ifade eden vatandaşlar, “Mart ayında beklenmedik bir kar başladı. İnşallah ağaçlara ve bitkilere iyi gelir. Umarım bu korona virüsüne de etki eder. Mart ayında kar yağışı beklenmedik bir şey. Temennimiz her şeyin güzel olması” dedi.