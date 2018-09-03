Nevşehir KYK’dan önemli açıklama

NEVŞEHİR(MHA) KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, 2018 yılı E-Devlet KYK yurt başvuruları hangi tarihlerde ve nasıl yapılacak bu sayfada adım adım anlattık.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversiteye yerleşen gençler için KYK yurt başvurusu telaşı da başladı. Her yıl olduğu gibi KYK yurt başvuruları bu yıl da E-Devlet üzerinden yapılacak. 2018 yurt başvuruları 3 eylül günü başlayacak ve 10 eylül pazartesi günü 23.59′ da sonlanacak.

Yurt Başvuruları E-Devlet Üzerinden

KYK yurt başvuruları sadece e-devlet üzerinden yapılabilecek. Dilekçe ile yada yurt müdürlüklerine doğrudan başvuru yapmak mümkün olmayacak. Bu sebeple KYK yurt başvurusu yapacak adayların e-devlet şifresi edinmeleri ve başvuru işlemlerini son güne bırakmamaları faydalarına olacaktır.

E-devlet sistemine giriş PTT’ den alınan şifreler dışında internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, yeni T.C. kimlik kartı ile de yapılabilmektedir.

Dikkat: E-devlet sistemindeki KYK başvuruları için mobil cihaz (telefon/tablet) kullanmayınız, e-devlet mobil uygulaması ile başvuru yapmayınız. Mobil uygulama ve cihazlar KYK başvurularında sorun yaşamaktadırlar. Başvuru işlemleri için bilgisayar ve güncel bir internet tarayıcı (chrome) kullanın.

Önce Üniversite Kaydı Yapılmalı

KYK Yurt başvurusu yapmadan önce üniversite kaydı yapılmalıdır. Yurt başvuruları için kazandığınız üniversite ve bölüm baz alınacak, bu sebeple e-devlet sisteminde (YÖK) üniversite kaydınızın tamamlanmış olması gerekiyor. Endişelenmeyin, KYK yurt başvuru tarihleri üniversite kayıt tarihlerinden daha uzun sürecek ve başvurunuzun yetişmemesi için bir neden yok.

2018 KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular, e-devlet sisteminde Gençlik ve Spor Bakanlığı sayfasındaki Yurt Başvuru İşlemleri uygulaması üzerinden yapılacaktır. (Tıklayın: https://www.turkiye.gov.tr/kyk-yurt-basvurusu)