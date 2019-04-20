Nevşehir kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Çin'in Pekin kentinde düzenlenen "Cottm China Outbound Turizm ve Seyahat Fuarı"na katıldı.

Vali Aktaş, Türkiye'nin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ve diğer katılımcılarla, ülke ve bölge turizminin sorunları ve çözüm önerileri konularında bilgi alışverişi yaparak istişarede bulunuldu.

Fuar süresince Kapadokya standına olan ilgiden dolayı memnuniyetlerini ifade eden Aktaş, "Çin pazarında kalitenin ve hedeflerin artırılması noktasında yapılması gerekenlerle ilgili üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Aktaş, yurt içi ve yurt dışındaki turizm fuarlarında yapılan tanıtım çalışmalarının Kapadokya turizmine önemli katkı sağladığını belirtti.

Fuarda, Aktaş'a, Kapadokya Hizmet Götürme Birliği Müdürü Levent Ak da eşlik etti.

- Nevşehir Belediyesinde "Açık kapı uygulaması"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, açık kapı uygulaması ile vatandaşları makamında ağırlamaya devam ediyor.

Halkın, belediyeden beklentileri, sorun ve görüşlerini dinleyen Arı, gerekli birimlere anında talimat vererek sorunların çözülmesine katkı sunuyor.

Başkan Arı, kendisini ziyaret eden vatandaşlara yönelik konuşmasında, kentte hayata geçirecekleri projelerle, halkın beklentilerine cevap vereceklerini belirtti.

Arı, "Ürettiğimiz her projeyle esnaflarımıza, sanayicimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve halkımıza yeni değerler kazandıracağız. Hizmet anlayışımız kapsayıcı ve mutluluk veren adımları içerecek. Nevşehirliler mutlu ve huzurlu bir kentte yaşamlarını sürdürecek." dedi.

