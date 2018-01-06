NEVŞEHİR (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye kendisine güvenerek üretim yapan, istihdam yapan, hiç kimseyi bugüne kadar utandırmadı, mahcup etmedi." dedi.

Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Nevşehir İş Dünyası Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış ve iç tüm engellemelere rağmen son çeyrekte yüzde 11'in üzerinde büyüdüğünü anımsattı.

Hükümet olarak iş dünyasının önünü açmak için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Türkiye kendisine güvenerek üretim yapan, istihdam yapan, hiç kimseyi bugüne kadar utandırmadı, mahcup etmedi. Başbakanımız, iş yapanların, istihdam yapanların, üretim sağlayanların önünün açılması noktasında bizlere talimat verdi. Bizler de sizlerin önünü açmak, sizlerin daha kolay iş yapabilmelerini sağlamak, daha fazla istihdam üretmek için çalışıyoruz. İş dünyasına verdiğimiz teşviklerin yanında özellikle küçük esnafın da yanındayız. Bu anlamıyla küçük sanayide iş yapan tamircilerimizin, mobilyacılarımızın da el emeğini, göz nurunu değerlendirme adına daha da büyüme adına esnaflara bir paket açıkladık. Bir senden bir benden dedik. Yanında bir kişi daha istihdam edenlerin 6 aylık ücretini, bütün maaşını, SSK primleri de dahil olmak üzere bizler karşılıyoruz. Esnafımızı büyütüp tüccar yapmak istiyoruz. Tüccarımızı büyütüp sanayici yapmak istiyoruz. Sanayicimizi de büyütüp ihracatçı yapmak istiyoruz."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Başbakan Binali Yıldırım'ın sahadan gelen birisi olarak özel sektörün her sorununu bildiğini ve her zaman özel sektörün yanında olduğunu söyledi.

Özel sektörün dilinden anlayan, sorunlarını bilen bir başbakanın kendileri için büyük bir şans olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Başbakanımız özellikle son dönemlerde pek çok olumlu icraatın hayata geçmesini sağladı. En büyük sıkıntımız 2017 yılında finansman alanındaydı. Geçen yıl bu zamanlarda bankaların kredilerde nasıl sıkıntı çıkardığını hatırlarsınız. Sayın Başbakanımızın liderliğinde, hükümetimiz bizlerle konuşarak önemli adımlar atılmasını sağladı. Öncelikle Başbakanımız TOBB nefes kredisinin çıkmasını sağladı. Yıllık yüzde 9,9 faizle yani piyasadaki en düşük oranla üyelerimizin kredi kullanmasını sağladı. Türkiye'nin tarihi büyüme rakamlarını yakalamasında bu imkanların büyük katkısı oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlanan istihdam seferberliği ile kamu ve özel sektör Avrupa'nın bile yakalayamadığı müthiş bir başarıyı elde ettik. 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Bu rakam Almanya ve Fransa'nın son bir yıldaki istihdamına eş değer."