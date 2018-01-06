ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, yapılan bölünmüş yollarla iller arasındaki ulaşım süresinin kısaldığını belirterek, "Hani Kılıçdaroğlu, 'Kamyoncuya ne yaptın?' diyor ya. Kamyoncu, o yolda bir saat yerine iki saat giderse iki kat yakıt yakacak. Bunun için hesap uzmanı olmaya gerek yok. Bunu kamyoncu bilir zaten. Bu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlayacağı iş değil, o yürümekten anlar. Yürümenin de mazot falan sarfiyatı yok, dolayısıyla lastik de aşınmıyor ama ayaklar cezasını çekiyor." dedi.

Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Nevşehir İş Dünyası Buluşması"na katıldı.

Asgari ücretin yine arttığını belirten Yıldırım, "Çalışanımızı enflasyonun altında bir ücrete mahkum etmeyeceğiz. Enflasyonun üzerinde olacak, 14,1 enflasyonun üzerinde. Sözümü yerine getirdik. O zaman bize iş adamları, esnaflar haklı olarak dediler ki, 'Tamam işçinin alın teri, emeği karşılığını bulsun, bir itirazımız yok ama bizim de rekabet edecek şartlara sahip olmamız lazım. Bizim yükümüzü de hafifletin.' Dedik ki 'Size de 100 lira desteğimiz aynen devam.' Bunun karşılığı ne 10 milyar, helal hoş olsun. Siz yeter ki üretin, yeter ki çalışın, çalıştırın ülkemizi kalkındırın, biz sizin emrinizdeyiz." diye konuştu.

Salondaki iş adamlarına "Yolunuzdaki taşları temizleyeceğiz" diye seslenen Yıldırım, "Taş koyanlar da var, onların da icabına bakacağız. Taş üstüne taş koymayan muhalefetimiz var ama her işe taş koyan muhalefetimiz de var." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası'nın (IBRD) kısa bir süre önce yayımladığı raporda, Türkiye'nin hayata geçirdiği bölünmüş yol projesinin dünyaya örnek olduğu ifadesinin yer aldığını söyledi.

Bölünmüş yollar sayesinde iller arasındaki ulaşım süresinin yarı yarıya azaldığını ifade eden Yıldırım, "Hani Kılıçdaroğlu, 'Kamyoncuya ne yaptın?' diyor ya. Kamyoncu, o yolda bir saat yerine iki saat giderse iki kat yakıt yakacak. Bunun için hesap uzmanı olmaya gerek yok. Bunu kamyoncu bilir zaten. Bu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun anlayacağı iş değil, o yürümekten anlar. Yürümenin de mazot falan sarfiyatı yok, dolayısıyla lastik de aşınmıyor ama ayaklar cezasını çekiyor." dedi.

Bu yılın geçen yıldan daha iyi olacağını dile getiren Yıldırım, "Hiç endişe etmeyin, hiç hız kesmeyin, işinize, gücünüze bakın." şeklinde konuştu.

Yıldırım, 100 lira kredi desteği devam ettiğini tekrar anımsatarak, "KOSGEB bitmedi, Bakanlar Kurulu kararı çıktı. Vakti geldi, kredini ödedin, yine çekiyorsun, devam." ifadesini kullandı.

Son 10 yıldır dünyada bir küresel kriz olduğunu aktaran Yıldırım, krizin bütün ülkelerde 2008'de başladığını halen de devam ettiğini söyledi.

Krizin olduğu son 10 yılda dünyada parmakla gösterilen 10 proje olduğunu, bu projelerden 6'sını Türkiye'nin yaptığını vurgulayan Yıldırım, projeler arasında Avrasya Tüneli, Marmaray, Osmangazi Köprüsünün de yer aldığını kaydetti.

Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızla beraber, onun ekibi olarak kenetlenerek, el ele, omuz omuza vererek memleketimizin bütün sorunlarını çözdüğümüz gibi başka ülkelerin dertlerine de derman oluyoruz. Onların sorunlarına da yetişiyoruz." dedi.

- "Çok güzel bir terminal yapacağız"

Başbakan Yıldırım, son 15 yılda Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray yollarının tamamının bölünmüş yol haline geldiğini söyledi.

Nevşehir'e 270 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını ve sıcak asfalta geçildiğini belirten Yıldırım, Niğde-Ankara otoyolunun da şehrin yakınından geçtiğini anımsattı.

Yıldırım, Nevşehir'e ve yakınlarına yapılan yatırımları anlatarak, "Havaalanını daha geliştireceğiz. Şimdi çok güzel bir terminal yapacağız. Burayı havacılığın da merkezi yapacağız. Şimdi İstanbul seferlerimiz var ama yazın başka şehirlere de sefer yapılması için gereken talimatı verdik, çalışmaları başlattık." diye konuştu.

Kayseri-Nevşehir-Konya hızlı tren hattının projelerinin bitmek üzere olduğunu bildiren Yıldırım, ardından yapımı için de adımların atılacağını kaydetti.

Yıldırım, salonda şehit polisleri temsilen babaların bulunduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin huzuru için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

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