NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Nevşehir için mazeret üretmeden çalışacağız. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin hiç birini unutmadık ve unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Arı yazılı açıklamasında, başkanlık görevine seçildiği ilk günden itibaren Nevşehir'i her alanda marka bir kent haline getirebilmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Belediyedeki insan ve para kaynağını kontrol altına aldıklarını ifade eden Arı, bu sayede 2019 yılı için 16 milyon lira tasarruf sağlanacağını vurguladı.

Arı, şöyle devam etti:

"Nevşehir için mazeret üretmeden çalışacağız. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin hiç birini unutmadık ve unutmayacağız. İlk olarak şehrin insan ve para kaynağını kontrol altına aldık. Uygulamaya koyduğumuz tedbirler sayesinde sadece bu yıl 16 milyon lira tasarruf yaptık. Bunlar hiç taviz vermeyeceğim ve asla müsamaha göstermeyeceğim hususlar. Bu şehrin insanlarının vergilerinden aldığımız maaşları evimize götürüp ailemizle yerken belediye başkanı olarak ben, benimle birlikte çalışan her bir personelimiz, yol arkadaşımız helal ettirecek. Tabi ki değişim ve dönüşüm kolay bir şey değil. Belediyede başlayalı doksan gün oldu ve bu sürede bir takım alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Bu şehre maksimum derecede hizmet edebilmek amacındayız. Belediyemizde çalışan herkes kaç saat mesaisi varsa o mesaiye hassasiyetle riayet etmek ve gereğini yapmak zorunda."

Seçim sürecinde Nevşehirlilere verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini aktaran Arı, bunun için gerekli tüm planlamaların yapıldığını açıkladı.

Şehirdeki üst yapı çalışmalarına başlamadan evvel öncelikle altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak istediklerini ifade eden Arı, bunun için de hazırlanan çalışma programı çerçevesinde tüm mahallelerin bu yöndeki eksikliklerinin çözüme kavuşturulacağını vurguladı.

- Kale ve çevresindeki yer altı şehri turizme kazandırılacak

Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrinin turizme açılması ile şehirde istihdam alanında ciddi bir kalkınma yaşanacağına dikkati çeken Arı, yurt içi ve yurt dışından turizm yatırımcıları ile görüşme yaptıklarını aktardı.

Arı, "Bu bölgenin turizme açılması için Katar, Çin ve Japonya'dan 3 ayrı yatırımcı ile görüşüyoruz. Bu bölgeye yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Şehirdeki hiçbir imkanı feda etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

