NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Nevşehir için mazeret üretmeden çalışacağız. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerin hiç birini unutmadık ve unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Arı yazılı açıklamasında, başkanlık görevine seçildiği ilk günden itibaren Nevşehir'i her alanda marka bir kent haline getirebilmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.
Belediyedeki insan ve para kaynağını kontrol altına aldıklarını ifade eden Arı, bu sayede 2019 yılı için 16 milyon lira tasarruf sağlanacağını vurguladı.
Arı, şöyle devam etti:
Seçim sürecinde Nevşehirlilere verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini aktaran Arı, bunun için gerekli tüm planlamaların yapıldığını açıkladı.
Şehirdeki üst yapı çalışmalarına başlamadan evvel öncelikle altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak istediklerini ifade eden Arı, bunun için de hazırlanan çalışma programı çerçevesinde tüm mahallelerin bu yöndeki eksikliklerinin çözüme kavuşturulacağını vurguladı.
- Kale ve çevresindeki yer altı şehri turizme kazandırılacak
Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrinin turizme açılması ile şehirde istihdam alanında ciddi bir kalkınma yaşanacağına dikkati çeken Arı, yurt içi ve yurt dışından turizm yatırımcıları ile görüşme yaptıklarını aktardı.
Arı, "Bu bölgenin turizme açılması için Katar, Çin ve Japonya'dan 3 ayrı yatırımcı ile görüşüyoruz. Bu bölgeye yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Şehirdeki hiçbir imkanı feda etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.