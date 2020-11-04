Nevşehir için İkindi namazı saat kaçta? Nevşehir İçin Aylık İkindi Namazı Ezan Vakitleri... 4 Kasım 2020

Nevşehir İkindi namazı ezanı saat kaçta okunuyor. İkindi Namazı kaç rekat? İkindi Namazı sünnet ve farzı nasıl kılınır? İkindi Namazına nasıl niyet edilir? İkindi namazı en geç ne zaman kılınır? İkindi Namazının kazası nasıl kılınır. Tüm soruların cevabı 4 Kasım 2020 tarihli haber detayında

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?

İkindi ezanının okunması ile birlikte camilerde ve evlerde kılınabilmektedir. İkindi namazı dört sünnet, dört farz olmak üzere 8 rekattan oluşur. Bu 8 rekatta okunacak dualar ve surelerin yanı sıra adım adım anlatımına aşağıdan ulaşabileceksiniz.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

İkindi namazı kılınışına ilişkin birçok kişi doğru kaynakları araştırmaktadır. Kadın ve erkekler için İkindi namazı kılınışı aynıdır. Namazını en doğru şekilde eda etmek isteyenler için İkindi namazı kılınışı şu şekilde;

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

İkindi namazı 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplam 8 rekattır. İkindi namazının ilk önce 4 rekat sünneti daha sonra 4 rekat farzı kılınır. İkindin namazı vakti, güneş tepe noktasını aşıp batıya meylettiği anda girmekte akşam vaktine kadar devam etmektedir.

– İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü İkindi namazının ilk sünnetini kılmaya),

NAMAZ SAAT KAÇTA OKUNUR?