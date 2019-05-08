Nevşehir için hazırlanan projeler görüşüldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir ve beraberindeki üst düzey yöneticilerle Nevşehir'de gerçekleştirilecek projelerle ilgili istişarede bulundu.

Başkan Arı, Nevşehir'in Uçhisar beldesinde düzenlediği iftar yemeğinde İller Bankası heyeti ile bir araya gelerek, kentte belediye tarafından hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kale etrafındaki yeraltı yerleşim merkezinin turizme açılması ve Nevşehir'i 2023 yılına taşıyacak çeşitli projelerin detaylarını anlatan Arı, "Nevşehir'in marka bir kent olması için hazırladığımız projelerimiz İller Bankası gibi kuruluşlarımızın desteği ile hayata geçirilecek. Nerede ne eksik var biliyoruz, çözüm yollarına hakim durumdayız. Tüm kadrolarımızla hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza çok güzel hizmetler yapacağız." dedi.

Sunumu izleyen İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Baydemir ise Nevşehir'in Başkan Arı'nın projeleri ile kısa sürede modern bir kent görünümüne kavuşacağına inandığını kaydetti.

