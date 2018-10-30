NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "Nevşehir Genç Fikirler Çalıştayı"nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa konuk olan Rektör Bağlı, batı medeniyetinin demokrasi ve insan hakları kisvesi altında ülkelere kan, gözyaşı ve kaos götürdüğünü savundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'nin tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurgulayan Bağlı, demokrasiyi bir değer olarak kabul eden Avrupa devletlerinin ise bu konuda Türk halkına destek vermediğini kaydetti.

Bağlı, şöyle konuştu:

"Batı'nın, aydınlanma düşüncesiyle birlikte üretip, bütün insanlık için sunmuş olduğu iki değer var. Bunlardan birisi demokrasi, diğeri ise insan hakları. Rusya'nın Afganistan'ı işgali ya da Amerika'nın Irak'ı işgali ile bu iki değerin bir yalan ve fiyasko olduğu, bir maske olduğu açık olarak görüldü. Bizdeki, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle de bu tescillendi. Batı toplumları, batı medeniyetleri bugüne kadar hangi ülkeye demokrasi götüreceğiz dedilerse oraya kan, gözyaşı ve kaos götürdüler. Türkiye ise, Avrupa Birliği'nin istediği iki standart kriter olan Kopenhag kriterleri ve Maastrcicht kriterlerini yerine getiren bir ülke. Avrupa'nın Türkiye'den en çok istediği, demokrasiye sahip çıkılması ve Türk toplumun bir demokratik kültüre sahip olmasıydı. Biz 15 Temmuz'da tam da bunu yaptık. Bir casus çetesi Türkiye'nin demokrasisine, siyasetine ve Türkiye'nin toplumuna karşı bir işgal ve darbe girişiminde bulundu. Halkımız bunu eliyle, yüreğiyle iteleyerek demokrasiden yana tavır aldı. 'Demokrasinizi yükseltirseniz sizi Avrupa Birliğine alırız' diyen, demokrasiyi savunan ülkeler ise Türkiye'den yana tavır almadılar."

