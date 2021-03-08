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Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’nden “Mavi” çağrısı
Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Nevşehir’de kontrollü normalleşme süreci ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla “Nevşehir mavi olsun” çağrısında bulundu.
Genel 08.03.2021, 16:03 09.03.2021, 09:22
Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli olarak sarı kategoride yer alan Nevşehir’de kontrollü normalleşme süreci ile birlikte İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla “Nevşehir mavi olsun” çağrısında bulundu.