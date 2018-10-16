Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı tarafından "Liseler Arası Basketbol Turnuvası" düzenlendi.

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yerleşkesinde düzenlenen turnuvada, çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler liderlik için mücadele ediyor.

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, turnuvanın gençlerin spora yönlenmelerini sağlamak üzere gerçekleştirildiğini belirtti.

Türker, "Gençlerimiz, bu organizasyonlarla spora odaklanıyor ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor. Turnuvamıza öğrenciler, kendi aralarında kurdukları takımlarla katılıyor. Turnuva sonunda derece alan takım üyelerine çeşitli hediyelerimiz olacak." dedi.

- KAP-HİB Encümen toplantısı yapıldı

Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAP-HİB) Encümen toplantısı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikteki toplantıda, KAP-HİB'in 2019 mali yılı teklif bütçesi tasarısı ile 2020 ve 2021 yılları tahmini bütçesi incelendi.

Toplantıya, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici, KAPHİB Müdürü Levent Ak ve üyeler katıldı.

- TÜGVA il yönetimi Aktaş'ı ziyaret etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan, beraberinde Kozaklı İlçe Temsilcisi İlbay Metin ve üyeler Alper Yıldız, Ferit Öztürk ve Samet Aksoy ile birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Alkan ve Metin, vakıf olarak il genelinde yürüttükleri faaliyetler konusunda Aktaş'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, tarihine, kültürüne ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmeye yönelik yürüttükleri önemli çalışmalardan dolayı heyete teşekkür ederek, başarı dileğinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 10:59