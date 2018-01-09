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Nevşehir'deki FETÖ/PDY davaları devam ediyor

- Örgüt üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

09 Ocak 2018 Salı 14:33
Nevşehir'deki FETÖ/PDY davaları devam ediyor
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ayrı ayrı dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Muzaffer G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kentteki örgüte bağlı dört ayrı öğrenci evini ticari amaçlı komisyon alabilmek için kiraladığını iddia eden Muzaffer G, gizli tanık beyanındaki "Zübeyir" kod adını kullanmadığını, örgütle bir bağının olmadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanının, telefonuna kayıtlı "ByLock" uygulaması ve yazışmalar tespit edildiğini belirtmesi üzerine Muzaffer G, böyle bir uygulamayı kullanmadığını iddia etti.

Öğrenci evlerinin sahibi tanık Hasan D. ise Eylül 2013'te dairelerini Muzaffer G'ye kiraladığını, herhangi bir komisyon ödemesinin gerçekleşmediğini ileri sürdü.

İkinci duruşmada ise "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan sanık İlyas F. hakim karşısına çıktı.

Telefonunda ByLock üzerinden yazışmalar tespit edilen İlyas F, uygulamanın üniversitede öğrenci olduğu dönemde tez konusunda destek almak istediği arkadaşı Metin K. tarafından günlük konuşmalar ve tez konusundaki istişareleri yapmak amacıyla kurulduğunu, örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Diğer duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık Mevlüt Y. ise örgütün sohbetlerine katıldığı ve örgüte maddi destek verdiği yönündeki gizli tanık beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Mevlüt Y, bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılanmaya başladığını, iş adamı olması nedeniyle şehir dışına çıkmakta sorun yaşadığından adli kontrol şartının kaldırılması talebinde bulundu.

SEBGİS aracılığıyla sanıkla ilgili beyan veren gizli tanık "Mor orkide" ise önceki ifadesinin doğru olduğunu aktardı.

Gizli tanık, Mevlüt Y'nin örgütün yurt dışına yönelik düzenlenen gezilerine katıldığını, bu gezi programları çerçevesinde örgüt bünyesindeki okulların ziyaret edildiğini ifade etti.

Sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmeden mahkeme, dijital materyallerin incelenmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmaları erteledi.

Son Güncelleme: 09.01.2018 14:39
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Nevşehir 2. Ağır Ceza MahkemesiNevşehir
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