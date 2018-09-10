Nevşehir'de “yaz atölyesi“ sona erdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yaz tatilini değerlendirmek isteyen öğrenciler için düzenlenen atölye çalışması tamamlandı.

Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi'nde üç hafta boyunca süren atölye çalışmasında, öğrencilere atık malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli teknikler anlatılırken, yağlı boya resim yapımı kursu da verildi.

Öğrendiklerini uygulayan öğrenciler, akar tekniğiyle tuval üzerine resim yaptı, atık malzemelerden çeşitli maket ve takı kutuları üretti.

Kurs sorumlularından Hülya Şenses, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yaz tatilinin bir bölümünü de olsa değerlendirmek amacıyla atölye çalışması yürüttüklerini belirtti.

Şenses, "Öğrencileri geri dönüşümde bilinçlendirmek ve okul olarak farkındalık sağlamak için böyle bir çalışma başlattık. Öğrencilerimiz yaz tatilini çalışma yaparak merakla ve eğlenerek değerlendirdi." dedi.

Atölye çalışmasında öğrencilere kurs veren ressam Bahadır Dedeoğlu ise gelecek nesillerin sanatla iç içe olmasını sağlanması amacıyla çalışmalara katıldığını, öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dedeoğlu, "Eğitimin hayatın içinde olmasına inanan biriyim. Hayatın mutluluğu için sanat atölyeleri yaygın olmalıdır. Öğrencilerimizin sanatla uğraşmaları hem yeteneklerini geliştirecek hem de derslerinde başarı getirecektir." şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2018, 11:34