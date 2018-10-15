Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’de polisin bir ikamete yaptığı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçilirken, bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir ikamete operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, yaklaşık 85 gram esrar ile çeşitli miktarlarda toz esrar ve metamfetamin ele geçirilirken, Y.İ. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.İ, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçundan tutuklandı, S.Ç. ise serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 10:01