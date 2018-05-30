Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 22 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 35 zanlının yakalanması için il merkezi ve bazı ilçelerde farklı adreslere düzenlediği operasyonlar devam ediyor.

Operasyonlarda 22 zanlı daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 32'ye ulaştı.

Şüphelilerden 22'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Firari üç zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerden E.Ş, U.Y, S.K, A.İ, M.S.D, A.C.A, M.N, O.İ.A ile E.U'nun evlerinde yapılan aramada, yarı otomatik tüfek, ruhsatsız av tüfeği, üç 7,65 çapında fişek, 2 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 5 aparat ele geçirildiği öğrenildi.

Nevşehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 35 zanlıdan 10'u dün gözaltına alınmıştı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2018, 15:19