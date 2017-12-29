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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal edip pazarlayan şahsın ikametine operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, polis tarafından ikametinde uyuşturucu madde imal...

29 Aralık 2017 Cuma 14:32
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal edip pazarlayan şahsın ikametine operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, polis tarafından ikametinde uyuşturucu madde imal ettiği ve pazarladığı tespit edilen 52 yaşındaki S.G'nin evine baskın yaptı.

Polisin ikametteki aramasında, kovalara ekili vaziyette 10 hint keneviri ile 9 ayrı paket içinde satışa hazırlanmış 407 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

S.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme: 29.12.2017 20:04
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Uyuşturucu Maddeye Yönelik OperasyonNevşehir Emniyet MüdürlüğüNevşehir
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