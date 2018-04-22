Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Alacaşar köyü istikametine gitmekte olan 50 FF 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazaya şahit olan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunanlara ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2018, 19:50