Nevşehir'de polis 62 bin liralık dolandırıcılığı önledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kendini polis olarak tanıtan şahsın hesabına 62 bin lira yatırmak isteyen S.S.D. adlı vatandaş, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, S.S.D. adlı vatandaş, bir hesaba para yatırmak amacıyla bankaya gittiğinde polisin dikkatini çekti. Şahısla görüşen ekipler, kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin S.S.D'yi telefonla arayıp, kimliğinin terör örgütleri tarafından kopyalandığını, birikimi olan paraların üzerinde parmak izi kontrolü yapılacağını bu nedenle belirtilen hesaba parayı yatırmasının istendiği öğrendi.

Polisin uyarısıyla parayı yatırmaktan vazgeçen S.S.D, kendisini arayan numarayı polise bildirdi.

Yapılan teknik çalışma sonucu telefonla dolandırıcılık yapmak isteyen şahsın kimlik bilgilerinin tespit edildiği belirtilirken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 16:32