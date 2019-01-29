Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uçhisar-Göreme yolunda ilerleyen Ayşe Özkaya idaresindeki 50 HA 123 plakalı otomobil, Esentepe mevkisinde kontrolden çıkarak, 20 metrelik şarampole düştü.
Kazada, araçtaki Zeliha Öztürk hayatını kaybetti, sürücü Özkaya ile diğer 4 kadın yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar kaldırıldıkları kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaşamını yitiren Öztürk'ün cenazesi de bulunduğu yerden çıkarılarak, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 12:05