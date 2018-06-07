Nevşehir'de mahalle iftarları devam ediyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları, Güzelyurt ve Esentepe mahallesi sakinlerinin katılımıyla devam etti.

Damat İbrahim Paşa Orta Okulundaki programda, animasyon ekipleri çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar programında, Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe, masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

İftar öncesi konuşma yapan Menekşe, ülke ve millete hizmet etme heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, istikrarın 24 Haziran'dan sonra da devam etmesi için destek talebinde bulundu.

Menekşe, "Türkiye özellikle son aylarda bir çok kirli oyuna karşı ciddi bir mücadele içerisinde. Bu oyunlar başta Allah'ın izni sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruş ortaya koymasıyla birbiri ardına bozuluyor. Türkiye, 25 Haziran'a güler yüzle uyanacak. Haziran ayında milletimiz inşallah iki bayramı bir arada yaşayacak." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2018, 09:59