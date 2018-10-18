Nevşehir'de jandarmadan helikopterle trafik denetimi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının eylem planı kapsamında, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla Hacıbektaş, Kozaklı, Avanos ve Gülşehir ilçelerindeki jandarma sorumluluk alanlarında helikopterle havadan trafik denetimi gerçekleştirildiği belirtildi.



Jandarma ekipleri helikopterli denetimde, hatalı sollama, emniyet şeridi ihlali, yakın takip mesafesine uymayan ve sürekli sol şeritte seyrederek kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.



Tespit edilen araçlar, helikopterde bulunan görevlilerce kontrol noktalarındaki trafik ekiplerine bildirilerek, sürücülere cezai işlem uygulandı.



İl genelinde, helikopter ve drone destekli trafik denetimlerinin devam edeceğini bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 08:41