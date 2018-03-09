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Nevşehir'de FETÖ üyelerine hapis cezası

- Haklarında dava açılan 10 sanığa, 6 yıl 15 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi

09 Mart 2018 Cuma 15:11
Nevşehir'de FETÖ üyelerine hapis cezası
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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada 9'u tutuklu 10 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Osman Gözetici, Murat Aktaş, Mehmet Özkan, Muharrem Uztetik, Güvenç Tunçyürek, Mustafa Ruhi Nalbantoğlu, Kerim Yağcı, Gökhan Gökü ve Ercan Yolalan, tutuksuz yargılanan Hilmiye Gözeteci ile sanık avukatları katıldı.

Sanık ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, örgütün "mahrem imamı" olduğu belirtilen Osman Gözetici'ye 10 yıl 6 ay, eski doktor Muharrem Uztetik'e 6 yıl 15 gün, eski öğretmenler Murat Aktaş'a 6 yıl 3 ay, Güvenç Tunçyürek'e 7 yıl 6 ay, Kerim Yağcı'ya 8 yıl 1 ay 15 gün, Ercan Yolalan'a 8 yıl 1 ay, emekli polisler Mehmet Özkan'a 6 yıl 3 ay, Mustafa Ruhi Nalbantoğlu'na 6 yıl 10 ay 15 gün, elektrik teknisyeni Gökhan Gökü'ye 8 yıl 1 ay 15 gün, Hilmiye Gözetici'ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Son Güncelleme: 09.03.2018 15:31
Anahtar Kelimeler:
PDYNevşehirFETÖ
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