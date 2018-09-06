Nevşehir'de ekmeğe zam talebi reddedildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de ekmeğe zam talebinin reddedildiği bildirildi.

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici, yaptığı açıklamada, girdi maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle Nevşehir'de ekmeğe zam yapılması konusunda talepte bulunulduğunu, bunun üzerine yapılan kurul toplantısında talebin kabul edilmediğini belirtti.

Dipici, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Nevşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Fırıncılar Odası'nı temsilen üyelerin bulunduğu heyetin bir araya gelerek yaptığı değerlendirme sonrası talebin reddine karar verildiğini kaydetti.

Nevşehir'de 250 gram ekmek 1 liradan tüketiciye ulaşıyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2018, 09:07