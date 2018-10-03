Nevşehir'de “Duman-6“ operasyonu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de Türkiye genelinde yürütülen "Duman-6" operasyonu kapsamında denetim yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerinin 8 iş yerinde yaptığı denetimde, 197 kilogram kaçak tütün, 10 bin 620 adet boş makaron, 10 bin 480 adet dolu makaron ve 10 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda, iş yerlerinde suç unsuruna rastlanan 6 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 13:44